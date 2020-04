Covid-19 : l'OMS assure avoir alerté "au bon moment" et prévient que la lutte sera longue

Le patron de l'OMS a défendu mercredi son organisation face aux critiques, assurant avoir alerté "au bon moment" de l'urgence sanitaire mondiale face à la pandémie de coronavirus. Il a prévenu que le monde était loin d'en avoir fini avec ce virus.