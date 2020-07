Covid-19 : hausse inquiétante des cas communautaires à Saint-Louis

Quatre (04) nouveaux cas communautaires ont été déclarés dans la région de Saint-Louis qui remporte, ce matin, le taux le plus élevé de ce type de contamination dans le bulletin épidémiologique national.



Hier, samedi, 02 cas communautaires ont été annoncés dans la région.



En moins d’une semaine, une vingtaine de cas de communautaires ont été enregistrés dans la zone.



Ce dimanche, 4 décès, 129 nouveaux tests positifs et 50 cas graves en réanimation ont été notés à l’échelle du pays.



Il faut dire qu’en plus de l’important flux entrant depuis la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et la réouverture du transport interurbain, le relâchement des populations par rapport aux mesures barrières, expliquent cette propension dangereuse. Avec l’affluence que favorise la célébration de la Tabaski, les Saint-Louisiens gagneraient à faire preuve de plus de vigilance.



