Covid-19 et Mendicité : À Guinaw rails, une œuvre généreuse de l’association Yayu Talibé ... (vidéo)

Cette structure bénévole forte de plus d’une vingtaine de femmes, a célébré, lundi, la traditionnelle journée nationale du talibé par une remise de denrées alimentaires aux daaras de la ville. Une action menée grâce aux cotisations de ses membres, sensibles au sort de ces enfants et déterminées à lutter contre la mendicité. « Nous cotisons tous les premiers mercredi de chaque mois pour préparer cette journée. C'est une activité essentielle de notre plan d'action annuel. D’habitude, nous préparions le petit-déjeuner et le déjeuner pour les talibés. Cette année, avec la menace du Covid-19, nous avons décidé de remettre des vivres aux marabouts pour que les enfants puissent rester sur place et manger correctement à leur faim », a renseigné une des responsables de l’association.