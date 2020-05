Covid-19 : encore 2 nouveaux décès au Sénégal

Le Sénégal a enregistré 2 décès supplémentaires liés au Covid-19 ce jeudi. Il s’agit de 2 hommes, l’un âgé de 61 ans et l’autre de 68 ans. Le premier a succombé à l’hôpital de Fann et le second à l’hôpital Aristide Le Dantec. Ce qui porte à 32 le nombre de personnes décédées du Covid-19 au Sénégal.