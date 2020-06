Covid-19 en Mauritanie : 3 décès et 220 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures

La Mauritanie a enregistré 3 décès supplémentaires liés à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie à 119, selon le bilan publié jeudi par le Ministère de la Santé.



Le nombre de patients guéris de la Covid-19 continue parallèlement de grimper avec 151 nouvelles guérisons, portant le nombre total de guérisons à 1225, selon un communiqué de la direction de la surveillance épidémiologique et de l’information sanitaire au ministère de la santé.



Au cours des dernières 24 heures, 2195 tests ont été réalisés par les services du Ministère de la santé et 220 personnes ont été diagnostiquées positives, ce qui porte à 3739 le nombre total de personnes hospitalisées pour une infection à la Covid-19.



La moughataa d’Arafat à Nouakchott affiche le plus grand nombre d’infections au cours des dernières 24 heures, suivie de Tévragh-Zeina et de Toujounine, deux moughataas de la capitale mauritanienne qui reste l’épicentre du virus dans le pays.



Lors d’un point de presse, Dr. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, a précisé que les nouveaux cas se répartissent comme suit :



Kiffa : 1



Aleg : 5



Rosso : 10



Moudjéria : 1



Akjoujt : 1



Ksar : 14



Sabkha : 2



Tevragh-Zeina : 41



Dar-Naïm : 31



Teyaret : 25



Toujounine : 32



Arafat : 48



El Mina : 5



Riyad : 4



Par La rédaction de Cridem