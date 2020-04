Covid-19 : deux nouveaux cas communautaires enregistrés à Touba

Les deux nouveaux cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire détectés au Sénégal ce vendredi proviennent de Touba, a appris l’APS des autorités sanitaires de la région de Diourbel.



Le ministère de la Santé et de l’Action a rapporté vendredi sept nouvelles contaminations au nouveau coronavirus sur 287 tests de diagnostic effectués. Deux cas issus de la transmission communautaire figurent parmi les cas déclarés positifs.



Ces deux patients, dont on ignore la source de la contamination, ont été diagnostiqués à Touba, où ils sont actuellement hospitalisés au centre de traitement de Darou Marnane.



Les deux nouveaux patients sont des commerçants établis respectivement au marché Ocass et au marché Madiyana, à Touba, a indiqué le médecin-chef de la région de Diourbel, Mamadou Dieng.



Avec ces deux nouvelles contaminations, la cité religieuse compte désormais quatre cas issus de la transmission communautaire.



Le premier malade à être infecté par la voie communautaire à Touba, qui est lui aussi un commerçant, a été transféré aux services des maladies infectieuses et tropicales de Fann, à Dakar, après avoir été testé positif durant le week-end.



Après la détection de ces deux nouveaux cas, les autorités sanitaires régionales sont en train de mener des investigations pour débusquer les personnes ayant été en contacts avec les patients, a assuré le médecin-chef de région de Diourbel.



APS