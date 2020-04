Covid-19 aux États-Unis : nouvelle manifestation anti-confinement, 2 000 nouveaux décès en 24h

Plus de deux milliers de personnes se sont rassemblées dimanche devant le capitole de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Ils protestent contre les mesures de confinement, une démarche encouragée par Donald Trump qui appelle à "libérer" les États.