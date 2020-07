Covid-19 au Sénégal : le taux de positivité en baisse

114 patients ont été déclarés guéris, ce mardi 7 juillet 2020, selon le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, qui présentait le point quotidien de l’évolution du Coronavirus. Ce nombre est largement supérieur au nombre de nouveaux cas enregistré et qui se chiffre à 69 sur un total 693 prélèvements.





L’autre bonne nouvelle est que le nombre décès a baissé. Depuis plus d’une dizaine de jours, on ne notait pas moins de 3 morts au quotidien. Aujourd’hui, le ministère de la Santé n’a enregistré qu’un seul décès.

Parmi les nouveaux cas, 43 sont des contacts suivis par les services de santé, les 3 sont des cas importés et les 23 sont issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes : Touba (3), Hlm 5 (2), Pikine (2), Bignona (1), Diourbel (1), Fass Delorme (1), Grand Yoff (1), Khombol (1), Liberté 6 (1), Ouakam (1), Parcelle Assainies (1), Patte d’oie (1), Plateau (1), Sangalkam (1), Thiès (1).

À ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal a enregistré un total de 7547 personnes testées positives, 5023 patients déclarés guéris, 137 décès. Actuellement, 2386 patients sous traitement dans les différents centres.



