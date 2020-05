Covid-19 au Sénégal : Un 18e décès, 75 nouveaux cas

Le bilan passe à 18 décès. Ce dimanche, un homme âgé de 75 ans a succombé des suites de la maladie, à 6h15, à l’hôpital Fann. La victime habitait les Parcelles assainies, informe le Dr Aloyse Waly Diouf qui faisait le point du jour.



Sur les 1336 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, indique le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale. « 70 sont des contacts suivis par nos servis et 5 sont issus de la transmission communautaire répartis entre Ouaga Niaye (1), Yoff (1), Grand Yoff (2) et Touba (1) », détaille le communiqué du ministère. Lequel relève qu’à ce jour, 7 patients sont admis en service de réanimation.



7 patients ont été contrôlés négatifs et donc guéris, ce dimanche. Quant à l’état de santé des autres patients, il reste stable.



À ce jour, 1709 cas ont été déclarés positifs, 650 guéris, 18 décédés, 1 évacué à sa demande en France, et donc 1040 sous traitement dans les différents centre du pays.



EMEDIA