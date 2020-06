Covid-19 au Sénégal : Trois nouvelles pertes en vies humaines ces dernières 24 heures

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé vendredi avoir recensé 164 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 5.639 le nombre de personnes souffrant de cette maladie, depuis son apparition au Sénégal le 2 mars.



Les 164 nouveaux patients faisaient partie d’un groupe de 1.617 personnes testées au cours des dernières 24 heures, soit un taux de positivité de 10,1%, a informé le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, le docteur Alyose Waly Diouf.



Faisant le point sur la pandémie, docteur Diouf a indiqué que les cas positifs concernent 148 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 16 cas issus de la transmission communautaire.



Les cas issus de la transmission communautaire ont été identifiés à Kounoune, Keur Massar, Thiadiaye, Pikine, Bargny, Médina, Liberté 4, Khombole, Mbour, Yoff, Bène Tally, Mékhé et Touba, a-t-il souligné.



Le porte-parole du ministère de la Santé a signalé que 72 patients ont été testés négatifs et ne sont donc plus porteurs du virus.



Le cumul des personnes sorties des centres de traitement s’élève à 3.788 depuis l’apparition de la maladie.



Dix-sept patients se trouvent toujours dans les services de réanimation.



Le nombre de décès causés par le Covid-19, 79 au total, a connu une nouvelle hausse, avec trois nouvelles pertes en vies humaines ces dernières 24 heures.



Avec l'APS