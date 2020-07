Covid-19 au Sénégal : Tendance nettement à la baisse

La tendance nettement à la baisse des chiffres annoncés à propos de l’évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal se confirme ces derniers jours.



Aujourd’hui encore, c’est un nombre relativement bas (45 cas pour un total de 764 prélèvements effectués) qui a été rendu public par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. 10 des nouveaux patients sont issus de la transmission communautaire tandis que les cas importés font également leur retour à travers l’aéroport international Blaise Diagne et un autre qui est entré dans le territoire national par voie terrestre via Richard Toll.. Parallèlement, 66 patients ont été déclarés guéris.

A ce jour, au total, 8244 cas ont été recensés au Sénégal depuis le début de la pandémie, pour 5580 patients déclarés guéris, 150 décès déplorés. Il reste encore 2512 patients encore en traitement dans les centres de traitement.



EMEDIA