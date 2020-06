Covid-19 au Sénégal : Baisse du taux de positivité

Les cas de décès liés au Coronavirus augmentent. Ce dimanche, deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés. Ce qui porte le bilan à 86 morts. C’est le désormais ex directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Wally Diouf qui a fait l’annonce, ce lundi.



Il a auparavant annoncé 82 nouveaux cas sur un échantillon de 1040 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,9 %. Parmi les cas positifs de ce jour, il y a 65 cas contacts suivis, 4 cas importés et 13 cas issus de la transmission communautaire. Le constat de ce lundi est la baisse du nombre de cas guéris.



En effet, selon Dr Aloyse Wally Diouf, seuls 34 patients ont été déclarés guéris. Il y a eu 21 cas graves. L’état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 5970 patients ont été déclarés positifs dont 3953 guéris et 1930 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières.



EMEDIA