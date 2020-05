Covid-19 au Sénégal : 91 cas positifs, ce samedi

Sur 1190 tests réalisés, 91 cas sont revenus positifs, ce samedi 2 mai 2020. Il s'agit de 87 cas contacts et 4 issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine, Rufisque, Touba et Mbacké. 12 patients ont été déclarés guéris et 4 cas graves sont pris en charge dans les services sanitaires.



