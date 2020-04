Covid-19 au Sénégal : 57 vas positifs, ce dimanche

Sur 579 tests réalisés, 57 sont revenus positifs au Coronavirus, ce dimanche. Il s’agit de 47 cas contacts suivis, 9 cas transmission communautaire et 1 cas importé. 7 patients sont déclarés guéris et 1 décès (d'un viel homme chez lui à Thies). A ce jour, 671cas ont été enregistrés au Sénégal dont 283 guéris, 8 décès, 1 évacué à l'étranger et 380 encore sous traitement.