Covid-19 au Sénégal : 318 nouveaux cas positifs dont 16 enregistrés à Saint-Louis, ce matin

La courbe des infections monte en flèche. Ce 30 janvier, lors du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, le ministère de la Santé et de l’Action a déclaré que sur 2180 tests réalisés, 318 sont revenus positifs. Ils sont répartis entre 97 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 221 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Kaolack (18), Saint-Louis (16), Thiès (15), Touba (9), Mbour (8), Mbao (7), Dakar-Plateau (6), Maristes (6), Almadies (5), Médina (5), Mermoz (5), Rufisque (5), Diofior (4), Guédiawaye (4), Matam (4), Popenguine (4), Sokone (4), Tamabacounda (4), Zone B (4), Linguère (3), Ben Tally (3), Camberène (3), Sindia (3), Mamelles (3), Parcelles Assainies (3), Pikine (3), Point E (3), Pout (3), Diourbel (2), Fatick (2), Guinguinéo (2), Hlm (2), Kédougou (2), Keur Ndiaye Lo (2), Khombole (2), Mékhé (2), Nioro (2), Yeumbeul (2), Yoff (2), Zone de Captage (2), Sacrée Coeur-3 (2), Scat Urbam (2), Sébikotane (2), Thiadiaye (2). En sus, les autres zones comme Cité Alioune Sow, Cité Gadaye, Cité Mixta, Cité keur Damel, Cité Shs, Cité Taco, Daroukhane, Fann Hock, Keur Massar, Keur Momar Sarr, Kolda, Foundiougne, Liberté-3, Liberté-6, Ngapparou, Ngor, Louga, Ouakam,,Passy, Pété, Podor, Port, Reubeuss, Sicap Baobab, Sicap Karack, Thilogne, Vélingara, Yarakh et Ziguinchor.



Les autorités sanitaires de signaler que 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.