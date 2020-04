Covid-19 au Sénégal : 30 cas communautaires détectés. Vous devez porter le masque !

Les résultats des examens virologiques réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar font état de 7 cas positifs, dont 5 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire, ce vendredi 17 avril 2020. 4 patients sont déclarés guéris et vont renter chez eux. La situation des patients sous traitement est stable.



Toutefois, la propagation des cas communautaires est inquiétante. À l'heure actuelle, trente(30) cas ont été décelés. Un type de transmission qui a fini par s’étendre sur une importante partie du territoire.



Le ministre Abdoulaye Diouf SARR qui présentait le communiqué de ce matin, appelle à un sursaut citoyen et à la vigilance des Sénégalais. Il exhorte les chefs de famille et les leaders d’opinion à s’impliquer dans le combat. Il exhorte ainsi au port systématique du masque dans les lieux publics.



