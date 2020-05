Covid-19 au Sénégal : 2 cas importés, 52 cas guéris et 20 en réanimation

Sur 1236 tests, réalisés 81 sont revenus positifs, ce vendredi 29 mai 2020. Il s'agit de 66 cas contacts suivis et 13 issus de la transmission communautaire. 2 cas importés ont été enregistrés et 52 sont déclarés guéris. Par ailleurs, 20 cas graves sont en réanimation. À ce jour, 3429 cas dont 1738 guéris, 41 décès, 1 évacué à l'étranger et 1649 encore sous traitement