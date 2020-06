Covid-19 au Sénégal : 17 cas communautaires dont 06 enrégistrés à Touba

Si ce lundi tous les cas communautaires provenaient de la région de Dakar tel n’est pas le cas ce mardi. Sur les 17 cas communautaires de ce jour, les 6 proviennent de la cité religieuse de Touba. Les 11 autres sont de la région de Dakar. Ils proviennent de diverses localités de Dakar notamment Thiaroye (3), Pikine (1), Liberté (1), Cité Domaine (1), Keur Damel (1), Guédiawaye (1).

En effet, sur les 1402 tests réalisés 89 sont revenus positifs dont 71 contacts suivis, 1 cas importé de l’aéroport international Blaise Diagne et 17 cas communautaires. Il y a 110 personnes déclarées guéries.

Les cas graves sont au nombre de 12. A ce jour, le Sénégal a enregistré 4516 patients déclarés positifs dont 2809 guéris, 52 décédés et 1654 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières.



EMEDIA