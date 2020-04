Covid-19 au Madagascar : "aucun nouveau cas durant les dernières 24 heures"

La situation de la pandémie de Coronavirus commence à se stabiliser à Madagascar, selon le dernier bilan du Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19 (CCO-Covid-19).



« Nous n’avons enregistré aucun nouveau cas durant les dernières 24 heures. Par contre, huit personnes ont été guéries et ont déjà quitté l’hôpital », selon le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, hier.



Depuis le 20 mars jusqu’à hier, le nombre de personnes contaminées dans le pays s’élève à cent vingt et un (121), dont cinquante-deux (52) cas de guérison. Il ne reste donc que soixante-neuf (69) personnes qui suivent encore le traitement dans les hôpitaux de prise en charge du Covid-19 dans toute la Grande Ile, selon toujours le CCO-Covid-19.



Par ailleurs, la première malade guérie du Coronavirus, Rina Lalasoa Razafintsalama, pasteur du temple FJKM d’Ambatoroka a donné un témoignage, hier au CCO-Covid-19. « Mon mari et moi avons suivi une semaine de traitement à base de chloroquine, de vitamine C et d’antibiotiques, durant notre hospitalisation. Dès que nous avons été déclarés négatifs au test virologique, le médecin a arrêté tous les autres traitements à l’exception de la vitamine C, a-t-elle affirmé.



Pour rappel, cette dernière a effectué une mission évangélique en France avec son mari. Tous les deux faisaient parti des derniers arrivants au pays par les derniers vols avant la fermeture des frontières. Le couple a été les premiers patients guéris du coronavirus au pays, et ils ont reçu leur billet de sortie le 04 avril dernier après 15 jours d’hospitalisation.



Madagascar-tribune.com