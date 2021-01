Covid-19 à Saint-Louis : Augmentation des infections, des cas graves et du nombre de décès

La progression de la maladie à CORONAVIRUS reste particulièrement fulgurante et inquiétante dans la région de Saint-Louis. Une triade est enregistrée avec une forte corrélation entre les éléments. Il s’agit d’une augmentation du nombre de cas, des cas graves et du nombre de décès. Ces derniers étaient chiffrés à la date du 14 janvier 2021 à un cumul 66 pour 146 graves pris en charge.