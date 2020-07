Covid-19 à Saint-Louis : 8 cas sous traitement (vidéo)

De nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés à Saint-Louis suite à l’ouverture alternative de la frontière entre le Sénégal et La Mauritanie, depuis une dizaine de jours. Plus de 500 personnes se sont introduites dans le pays via Nouakchott depuis la nouvelle réglementation. En ce moment, 8 patients sont pris en charge au centre hospitalier régional de Saint-Louis, a renseigné le docteur Seynabou NDIAYE, médecin-chef de la région. « Leur état clinique est stable », a-t-elle ajouté en marge d’une mission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la zone nord.