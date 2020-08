Covid-19 à Saint-Louis : 25 communautaires en une semaine et 6 cas graves actuellement sous traitement

Durant la semaine du 16 au 23 août, le nombre de cas positifs déclaré par la région Médicale de Saint-Louis est passé de 177 à 214 soit 37 cas, dont 25 communautaires. Parmi les cas communautaires, les 9 ont été déclarés par le District sanitaire de Saint-Louis avec des patients issus exclusivement de la commune.