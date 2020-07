Covid-19 à Saint-Louis : 22 patients guéris et 34 cas détectés dont 16 communautaires

La région de Saint-Louis compte désormais 22 patients guéris, dont 07, durant la semaine en cours contre trois nouvelles admissions (02 du district de Richard-Toll et 01 de Saint-Louis), renseigne une note de la région médicale transmise à NdarInfo.