Covid-19 à Saint-Louis : 15 nouveaux cas enregistrés en une semaine

Entre le 17 et le 24 juillet, la région de Saint Louis a enregistré 15 nouveaux cas de plus. À ce jour, le bilan fait état de 49 cas positifs déclarés dont 21 communautaires (17 pour Saint-Louis et 04 pour Richard-Toll), 21 importés (02 pour SL et 19 pour RT) et 07 cas contacts (06 pour SL et 01 pour RT).