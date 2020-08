Covid-19 à Saint-Louis : 11 cas communautaires signalés, vendredi

Le taux de contamination de la Covid-19 grimpe à Saint-Louis. Ce, vendredi, 11 communautaires ont été enregistrés, selon le bulletin épidémiologique national présenté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



C’est le record journalier le plus important pour la région de Saint-Louis qui dépasse de loin le bilan des autres terroirs du pays. Seule une prise de conscience de la réalité de cette pandémie et le respect des mesures barrières peut freiner cette propagation.



NDARINFO.COM