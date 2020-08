Covid 19 : Vers de nouvelles restrictions dans le domaine des transports !

Le moins que l’on puisse dire est que le relâchement a atteint un niveau insoupçonné en dépit du fait que le virus continue de se propager à une vitesse de croisière. Il faudra à cela ajouter la recrudescence des cas communautaires dans les régions intérieures du pays.



Or, constate L’As, le plus grand vecteur du virus est le secteur du transport. C’est pourquoi d’après nos sources le gouvernement entend proposer de nouvelles restrictions dans le domaine des transports notamment.



Même si, on ne sait pas concrètement en quoi consiste cette mesure draconienne, tout porte à le port du masque et le transport interurbain pourraient être concernés à l’issue du conseil des ministres qui se tient ce matin.



Avec L'As