Covid-19 - Sénégal : le taux de positivité grimpe ...

Les nouvelles continuent d’inquiéter au fil des présentations quotidiennes de la situation du jour par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce mercredi, 17 juin 2020, Dr Aloyse Waly Diouf a délivré des chiffres qui font état d’une hausse considérable des nouveaux cas.

La barre des 100 nouvelles contaminations est largement dépassée avec 122 patients testés positifs, mais plus inquiétant encore, c’est que le taux de positivité est passé de 6,6% avant hier à 7,4% hier et 12,5% aujourd’hui avec seulement 970 prélèvements réalisés.



Autre mauvaise nouvelle annoncée par le Directeur de Cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale : trois nouveaux décès liés au coronavirus sont venus s’ajouter à la longue liste qui s’élève désormais à 73 victimes.



11 des nouveaux cas du jour sont issus de la transmission communautaire. Ils ont été enregistrés dans les localités suivantes : Touba (4 cas), Liberté 6 (2 cas), Grand Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac Mbao, Keur Massar et Pikine. Le reste cas positifs (111) étaient des contacts suivis par les services sanitaires.



Au rayon des bonnes nouvelles, il y a eu 81 patients qui ont été testés négatifs et déclarés guéris.



A ce jour, selon les chiffres du ministère de la Santé, le Sénégal compte 5369 cas enregistrés depuis le 2 mars 2020, 73 décès déplorés, un patient évacué en France, 3606 patients déclarés guéris et 1689 personnes contaminées et encore sous traitement.



Avec EMEDIA