Covid-19 - Sénégal : la Hausse des cas importés, inquiète ...

Il n’y a pas de cas contacts de Covid-19, ce jour. D’après le bulletin épidémiologique de ce mardi, 20 septembre 2020, seuls 18 cas importés et 9 issus de la transmission communautaire, pour un total de 27 nouvelles contaminations, ont été enregistrés. Les cas importés sont localisés au niveau de l’AIBD, tandis que les cas commentaires ont été enregistrés à Guédiawaye (2), Louga (2), Fatick (1), Khombale (1), Rufisque (1), Saint Louis (1), Thiès (1).



Six cas graves sont en train d’être suivis au niveau des services de réanimation, alors que 57 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Encore un décès est déploré.



À ce jour, le Sénégal compte officiellement 15 459 Cas positifs dont 13 922 guéris, 3 20 décès et 10 216 sont présentement sous traitement