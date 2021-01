Covid-19 : Près de 300 cas sévères sont dans les CTE

«La situation est difficile !». Tel est le résumé fait par le Directeur du Samu national, le Professeur Mamadou Diarra Bèye de la situation du coronavirus au Sénégal. Ainsi, après le point sur l’évolution de la pandémie dans le pays, il a dévoilé la gestion des cas sévères de cette maladie. « C’est difficile pour les populations mais également pour les soignants. Tout bonnement parce que le nombre de cas augmente de jour en jour, en moyenne une centaine de cas par jour et dans tout le pays. Ce qui est à noter aussi c’est l’augmentation notable de plus en plus des cas communautaires. Ce qui témoigne d’une circulation active du virus dans la population », a d’emblée déclaré le Pr Bèye.