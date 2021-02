Covid-19: Le Sénégal enregistre 7 décès supplémentaires, 60 cas graves et 285 nouveaux cas positifs

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce mercredi 285 nouvelles infections sur les 1787 prélèvements effectués, soit un taux de positivité de 15,95%. Il s’agit de 96 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 189 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit :



236 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 60 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 nouveaux décès ont été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 27 365 cas positifs dont 22 599 guéris, 648 décès et 4117 encore sous traitement.