Covid-19 : Le Sénégal démarre la prise en charge extra-hospitalière. 69 patients géris, ce jeudi

La stratégie a changé. Comme annoncé la semaine dernière par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, la prise en charge des patients testés positifs au Covid 19 mais ne présentant aucun symptôme de la maladie n’occuperont plus les places dans les centres de traitement qui font, tous les jours, face à une vague de nouveaux cas.



Avec 916 patients en traitement à ce jour, il était donc devenu urgent de désengorger les centres de traitement, qui faisaient face à un rush intenable avec le nombre de lits dont disposent les structures sanitaires. Pour rectifier le tir, le ministère de la Santé a donc décidé de la prise en charge extra-hospitalière des patients asymptomatiques, qui constituent la grande majorité des testés positifs. Cette prise en charge extra-hospitalière a officiellement démarré, si l’on en croit Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la Santé, qui faisait le point aujourd’hui.



Dans le détail, elle en précise les conditions : « La prise en charge extra-hospitalière concerne toute personne testée positive au Covid 19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d’aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d’hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncées ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé. »



EMEDIA.SN