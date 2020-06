Covid-19 : Lancement du programme de rapatriement des Sénégalais d'Italie et des USA

Le gouvernement sénégalais poursuit son opération de rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger à cause de la pandémie de la Covid-19. En effet, après les Sénégalais de Turquie et de France, ceux d'Italie et des États-Unis d'Amérique pourront bientôt rentrer au pays. C'est du moins ce qu'ont fait savoir les sévices du ministre Alioune Sarr, dans un communiqué.



Sur instruction du chef de l'État Macky Sall, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, sur la base d'une requête du ministère des Affaires étrangères, a autorisé la compagnie aérienne nationale Air Sénégal à rapatrier les compatriotes qui sont en Italie à partir du mardi 9 juin. Et ce, jusqu'au 17 juin 2020.



Pour les Sénégalais qui sont bloqués aux États-Unis d'Amérique, l'opération de rapatriement va se dérouler les 11 et 12 juin prochains avec des vols spéciaux de la compagnie Delta Airlines.



SENEWEB