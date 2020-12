Covid-19/Docteur Boussou : "s'attendre à une 3ème et 4ème vague au Sénégal ..."

La solution "définitive" au coronavirus passera par un "vaccin efficace". Tant que ce ne sera pas le cas, il faudra s’attendre à une troisième voire quatrième vague. L’alerte est lancée Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS), invité de l’émission ’’Objection" de Sud fm, ce dimanche, 20 décembre.