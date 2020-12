Covid-19 : Diouf SARR annonce l'interdiction des regroupements et...

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr s'est exprimé ce jeudi sur l'augmentation des cas positifs de coronavirus au Sénégal et qui pourrait entraîner une deuxième vague de contamination. Diouf Sarr qui a insisté sur le port systématique de masque, a fait savoir que le couvre-feu n'est pas exclu en cas de deuxième vague. A l'entendre, l'interdiction des regroupements est aussi envisagée. Il s'exprimait à l'issue de la réunion avec le Comité national de gestion des épidémies.