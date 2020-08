Covid-19 - Dakar ou la bombe à retardement "inconsciente". 7664 sur 10284 cas recensés au Sénégal

La région de Dakar a enregistré 7 664 patients diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19), selon les statistiques publiées sur la plateforme du ministère de la Santé et de l’action sociale et mises à jour samedi 1er juillet.