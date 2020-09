Covid-19 - Contingent sénégalais de retour de Gambie - Près de 300 militaires testés positifs

Le virus fend les rangs du contingent sénégalais de retour de la Gambie et selon Kritik, près de trois cents militaires sont testés positifs.



Sur les six cents (600) éléments du 3ème Contingent Sénégalais de Mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA, arrivés au Sénégal depuis le 02 septembre dernier et bloqués à Toubacouta pour des raisons de test au Covid-19, près de trois cents (300) sont positifs.



Pour rappel, la Gambie fait face à une flambée de cas positifs et a atteint la barre des 100 morts.



