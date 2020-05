Covid-19 - Chloroquine : Une demande une révision des règles de prescription pour " inefficacité" et "risques pour les malades"

Le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé, samedi, au Haut conseil de la santé publique de réviser les"régles dérogatoires de prescription" de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine, après la parution d'une étude pointant son inefficacité et ses risques pour les malades du Covid-19.