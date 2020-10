Covid-19 : Baisse drastique des cas graves

Trente-trois nouvelles contaminations au nouveau Coronavirus ont été détectées au cours des 24 dernières heures, a annoncé, ce mercredi, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.



"Sur 1.042 tests effectués, 33 sont revenus positifs, dont 10 cas contacts suivis, sept cas importés et 16 cas issus de la transmission communautaire’’, a précisé le Dr Ndiaye, directeur de la prévention.



Présentant le bilan épidémiologique du jour, il a indiqué que le pays déplore un nouveau décès, le premier depuis quatre jours.



Il a par ailleurs signalé que 62 patients ont été déclarés guéris, tandis que quatre cas graves sont toujours en réanimation.



Le Sénégal compte depuis le 2 mars, 15.174 cas positifs de Covid-19, dont 12.998 guéris, 313 décès et 1.862 sous traitement.

APS