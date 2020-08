Covid-19 - Avec 12 850 cas dont 9153, 266 décès, Dakar le "maillon faible" de la lutte

Dakar devient de plus en plus le volcan de la Covid-19. Elle a enregistré 9 153 patients diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19), a communiqué le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce samedi.



Ces patients se trouvent pour l’essentiel dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (1 899), Dakar-Centre (1 842), Dakar-Sud (1 683) et Dakar-Nord (1 337) .



Banlieue et régions



Ces quatre (04) districts les plus respectivement touchés par la propagation de la maladie à coronavirus dans la région sont suivis par Guédiawaye, dans la banlieue, avec (597) patients au compteur, Mbao (477), Rufisque (358), Keur Massar (275), Pikine (208), Sangalkam (188), Diamniadio (158) Yeumbeul (131).



Le nombre de cas au Sénégal



Le Sénégal a enregistré 12 850 cas positifs, dont 8 333 guéris, 266 décès, selon le bilan publié, samedi, par les autorités sanitaires. 4 250 patients sont sous traitement.

