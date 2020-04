Covid-19 : À Mpal, Mor Guèye GAYE renforce la prévention (vidéo)

D’importants lots de produits phytosanitaires, de gels antiseptiques, ont été remis, mercredi, destinés aux populations de Mpal. Un don de 500.000 FCFA, confié au poste de santé et destiné à renforcer la prévention contre le Coronavirus.



« Ce geste est une réponse à l’appel à la mobilisation contre le Covid-19, lancé par le président Macky SALL », a déclaré Mor Guèye GAYE, devant les représentants du maire et du comité local de santé. « Notre guide Serigne Ousmane NGOM, khalife de Mame Rawane, s’est inscrit dans ce sillage en apportant, lui aussi, sa contribution dans la guerre que nous engageons », a-t-il ajouté. M. GAYE a invité les filles et fils de Mpal ainsi que les bonnes volontés de la localité à rejoindre le combat. « Il nous faut briser les clivages politiques, ethniques en agissant, tous ensembles, pour le bien de toute la communauté », a-t-il exhorté.



Une démarche saluée par le médecin-chef de poste. « Cette action ne surprend pas venant d’un responsable de l’Alliance pour la République (APR). Il entre en droite ligne avec les exhortations du chef de l’État, faites à ces responsables locaux », a confié le docteur SARR. « Macky SALL avait indiqué que l’heure est grave. Il urge, alors, aux populations de faire front », a-t-il souligné.



Mor Guèye GAYE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a annoncé d’autres appuis dans le cadre de la riposte contre la pandémie. En effet, des lots des masques et des denrées alimentaires seront mis à la disposition des Mpalois.

>>> Suivez, en vidéo, sa réaction et celle de M. SARR