Covid-19 : 7 décès, hausse des cas contacts, communautaires et des patients admis en réa, ce lundi

La courbe du coronavirus continue de grimper. Ce lundi 8 février, présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, les services du ministère de la Santé et de l’Action ont déclaré que sur 2361 tests réalisés, 297 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 12,58%.



Les tests positifs sont répartis entre 100 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 197 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers à savoir Louga, Mbour, Tivaouane, Dakar-Plateau, Rufisque, Maristes, Parcelles Assainies, Kaolack, Saint-Louis, Ouakam, Diourbel, Khombole, Ouest-Foire, Pikine, Point-E, Tambacounda, Thiaroye, Coki, Matam, Mamelles, Sangalkam, Sébikotane, entre autres.



Les autorités sanitaires de signaler que 58 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Plus de 45000 patients encore sous traitement



Pis, 7 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 7 février dans des structures hospitalières du pays.



Cependant, 295 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Pour autant, l’état de santé des patients hospitalisés est stable, selon les experts.



Par ailleurs, le communiqué numéro 344 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 29057 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 23854 guéris, 689 décédés, 1 évacué et encore 4513 sous traitement.



Les agents de la santé de renouveler, ainsi, à la population, leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Ils insistent fortement sur les mesures barrières notamment le port obligatoire et correct du masque, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux publics ou de rassemblement ainsi que le lavage fréquent des mains.