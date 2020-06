Covid-19 : 6 cas sous traitement à Saint-Louis

La région de Saint-Louis a enregistré ce dimanche trois nouveaux cas de Covid-19, a t-on appris de source médicale.



Il s’agit de deux (02) cas importés et un d’un cas issu de la transmission communautaire, selon Abdourahmane Traoré, chef du bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé, à la région médicale.



Au total, 6 patients sont actuellement pris en charge au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Saint-Louis.



M. Traoré a annoncé qu’une équipe médicale a été prépostionnée à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.



Elle est composé de médecins, de superviseurs en soins de santé primaire et de points focaux de surveillance épidémiologique venus de tous les districts de la région médicale et de l’antenne du SAMU.



Selon lui, le travail d’investigation et d’exploitation des résultats se poursuit dans la région de Saint-Louis qui a enregistré depuis le début de la pandémie, 16 cas de Covid-19 dont 10 dont été guéris.



APS