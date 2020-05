Covid-19 : 59 nouvelles contaminations signalées ce vendredi

Le Sénégal a déclaré vendredi 59 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus (Covid-19) et 49 guérisons, portant le bilan total de l’épidémie depuis son apparition dans le pays à 1 551 infections, 13 décès et 611 patients déclarés guéris.



Les nouvelles infections proviennent de 872 tests virologiques efefctués, soit un taux d’infection de 6,76%, a expliqué la directrice générale de la santé, le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, lors du point de presse quotidien sur la pandémie.



Elle a précisé que 52 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis par les autorités sanitaires, les 7 autres étant causés par la transmission communautaire à Liberté 6 (1), Yoff (1), Sangalcam (1) et Touba (3).



Par ailleurs, 49 nouvelles guérisons ont été dénombrées par les autorités sanitaires, portant à 611 le nombre de patients déclarés guéris.



Au total, 926 malades du Covid-19 sont en observation dans les structures sanitaires dédiées à la prise en charge de la maladie à coronavirus.



‘’A ce jour, 7 cas graves sont en observation dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et Principal, tandis que l’état de santé des autres malades évolue favorablement’’, a indiqué la directrice générale de la santé.



Elle rappelle que la prise en charge extrahospitalière, en vigueur depuis quelques jours, concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d’aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus.



Cette prise en charge est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d’hébergement aménagée à cet effet, a-t-elle ajouté.



Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées au traitement du Covid-19.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.

APS