Covid-19 : 383 nouveaux cas dont 263 communautaires, 9 décès et 55 cas graves, aujourd'hui

Le taux de positivité a connu une légère baisse, ce samedi, passant de 16%, hier, à 12%, aujourd’hui. Sur les 3029 prélèvements effectués, soit près de 700 tests de plus qu’hier, 383 sont revenus positifs. 120 de ces nouvelles contaminations sont des cas suivis par les services sanitaires, il n’y a pas de cas contacts et 263 sont des cas communautaires.

23 à Saint Louis, 19 à Mbour, 17 à Kaolack, 14 à Dakar Plateau et Thiès, 10 Liberté 6 et Rufisque, 8 à Touba, 7 Khombole, 6 à Guédiawaye, 5 à Dara, Maristes, Mermoz, Popenguine, 4 à Dieuppeul, Ouakam, Pikine, 3 à Diourbel, Fann Résidence, Grand Dakar, Kaffrine, Keur Massar, Medina, Ndoffane, Parcelles Assainies, Point E, Sokone, Ziguinchor, 2 à Cité Aliou Sow, Asecna, Keur Damel, Diamniadio, Fann Hoc, Hlm, Hlm Grand Yoff, Khar Yala, Liberté 5, Maka Kouli Banta, Niague, Ngor, Ouest Foire, Patte d’Oie, Richard Toll, Sacré Cœur 3, Thiadiaye, Tivaouane Peul, Amitié 2, 1 à Bambilor, Cambérène, Cité Enseignant, Cité Magistrat, Nation Unies, Port, Dagana, Derklé, Diof Yor, Fass, Fass Mbao, Gueule Tapée, Guinguinéo, Hamo 3, Joal, Kebemer, Kounoune, Liberté 2, Liberté 4, Matam, Nioro ? Noire Foire, Ouagou Ndiaye, Petit Mbao, Pout, Sangalkam, Scat Urbam, Sicap Mbao, Tamba, Yarakh, Yeumbeul, Thilogne et Tivaouane.



Comparé au bilan d’hier, le nombre de cas guéri a aussi connu une baisse passant de 265 à 219. Sur le bulletin épidémiologique, on a noté aussi 55 cas graves et 09 décès.



À ce jour, 28 489 cas positifs au coronavirus ont été recensés au Sénégal, 23 292 patients sont guéris. Il y a 675 décès et 4 521 sous suivis dans les différentes structures dédiées.