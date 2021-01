Covid-19 : 304 nouveaux cas dont 12 cas communautaires à Saint-Louis

La maladie du coronavirus ne recule pas. On note de plus en plus une explosion des cas malgré les mesures restrictives qui ont été prises par les autorités étatiques. Ce jeudi, 304 cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 2262 tests réalisés, soit un taux de positivité de 13,44%.

Aucun cas importé n’a été enregistré. Mais, il y a eu 104 cas contacts suivis et 200 cas issus de la transmission communautaires. Le constat est qu’une hausse récurrente des cas communautaires à Kaolack. Cette localité en a totalisé 30 ce jeudi. Elle est suivie de Saint Louis qui a totalisé 12 cas communautaires et Guédiawaye avec 9 cas communautaires.



La hausse des patients guéries est également constatée 270 patients ont été déclarés guéris là où, malheureusement 13 personnes ont rendu l’âme ce mercredi. En sus, il y a 53 patients qui sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 25711 cas ont été déclarés positifs dont 21395 guéris 614 décès et 3701 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.