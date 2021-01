Covid-19: 295 nouveaux tests positifs et 14 nouveaux cas à Saint-Louis

Le Coronavirus continue sa progression. Ce jeudi, 14 janvier 2021, 7 nouveaux décès liés au virus ont été enregistrés, rapprochant le Sénégal à la barre des 500 morts liés au Covid-19. Actuellement, 496 décès pertes en vies humaines sont à déplorer.



En outre, un taux record de 16% de positivité a été enregistré. Sur les 1837 prélèvements effectués, 295 sont revenus positifs. De ces nouvelles contaminations, 105 sont des contacts suivis, 1 importé et 189 issus de la transmission communautaire. Ils ont répartis comme suit : Touba 25, Kaolack 15, Saint Louis 14 , Dakar Plateau 10, Maristes 8, Dahra 6, Bambeye 5, Matam 5, Mermoz 5, Diourbel 4, Ouakam 4, Thies 4, Darou Mousty 3, Diamniadio 3, Fass 3, Keur Massar 3, Grand y 3, Fann Résidence 2, Guediawaye 2, Kaffrine 2, Kedougou 2, Koki 2, Louga 2, Mbao 2, Ouest Foire 2 , Point E 2, Richard Toll 2, Sicap, Baobab 2, Yoff 2, Ziguichor 2, Tambacounda 2, Velingara 2, Yeumbeul 2, Almadies 1, Amitié-2 1, Camberéne 1, Cité Keur Gorgui 1, Diakhoa 1, Kebemer 1, Koungeul 1, Liberté-5 1, Liberté-6 1, Fann Hock 1, Fatick 1, Guinguinéo 1, Hlm grand medine 1, Linguère 1, Joal 1, Kebemer 1, Maleme hodar 1, Medina 1, Niarry Tally 1, Parcelles Assainies 1, Patte d’Oie 1, Pikine 1, Podor 1, Popenguine 1, Sacrée Coeur 1, Scat Urbam 1, Sokone 1, Tivaouane Peulh 1.

Par ailleurs , 135 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, mais 38 cas graves sont pris en charge au niveau des services de réanimation.



À ce jour, 22 178 cas ont été déclarés positifs dont 18 756 guéris, 496 décédés, et donc 2 925 sous traitement.