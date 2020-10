Covid-19 : 25 nouvelles contaminations et un nouveau décès

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce mercredi, que 25 nouvelles infections au coronavirus et un nouveau décès ont été dénombrés au Sénégal, au cours des dernières 24 heures.



Les 25 nouvelles contaminations ont été détectées sur un total de 1.010 tests, a précisé le Directeur de la prévention, docteur Mamadou Ndiaye, en présentant le bilan quotidien de la maladie.



Ces contaminations comprennent sept contacts suivis, cinq cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne(AIBD) et 13 cas issus de la transmission communautaire.



Cinquante-trois patients sont sortis des centres de traitement, au cours des dernières 24 heures, a signalé docteur Ndiaye.



Un nouveau décès a été enregistré, portant à 321 le nombre de morts recensés depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars, a ajouté le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



A ce jour, le Sénégal dénombre 15.484 cas confirmés de COVID-19, dont 13.975 guéris, tandis que 1.187 patients sont sous traitement.

APS