Covid-19 : 2,359 milliards injectés dans le secteur touristique de Saint-Louis

C'est une séance de visioconférence, que M. Alioune Sarr, Ministre du tourisme et des transports aériens, a eu ce Mardi 28 Avril 2020, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique réunis autour des chefs de services régionaux et des gouverneurs de région.



Une séance qui avait pour but d'échanger avec les acteurs sur la mise en oeuvre immédiate du crédit hôtelier touristique " qui joue un rôle central dans le plan de résilience et social du département."



Ainsi, ce sont 46 milliards qui seront injectés dans les quatorze régions, ainsi repartis : pour Dakar, 18,046 milliards, pour Thiès-Diourbel, 14,180 milliards, pour le pôle Casamance, 5,305 milliards, 3,961 milliards pour le Sine Saloum, 2,359 milliards injectés dans la zone de Saint-Louis et le Sénégal Oriental bénéficie de 2,149 milliards.



En outre, les acteurs du tourisme ont insisté sur le plan de relance du secteur, à travers le tourisme culturel et religieux mais en promouvant surtout le tourisme intérieur. Le ministre du Tourisme et des transports aériens s'est réjoui de constater que les acteurs restent mobilisés et se projettent déjà dans l'après covid-19.



Avec Dakaractu