Covid-19: 15 nouveaux cas dont 6 importés, 5 cas graves, 118 patients guéris, 0 décès

Sur 924 tests réalisés 15 ont été déclarés positifs. Ils sont repartis comme suit: 02 cas contacts, 06 cas importés et 07 cas communautaires. 118 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 05 cas graves sont en réanimation. Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 15 307 cas dont 13 508 guéris, 315 décédés, 01 évacué et 1483 patients sous traitement.