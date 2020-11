Covid-189: Au Sénégal, plus de 7000 entreprises ont faillite en 08 mois

Le secteur informel sénégalais a été fortement touché par la pandémie du coronavirus. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie révèle dans une étude rendue publique que 2,5% des 284 mille unités de productions informelles, soit plus de 7 mille entreprises, sont fermées définitivement à cause de la crise sanitaire.